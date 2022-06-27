Грузия не пропустила прибывшую в Батуми партию российской нефти

«Да, действительно, сегодня в батумском порту находится корабль, с грузом [нефти], который оформлен на компанию, попавшую под санкции. Это факт. Мы уже изучили документы. В Грузии еще не было ни одного факта обхода санкций (введенных Западом против РФ - прим. ред). Так будет и в этом случае», - подчеркнул Давиташвили.