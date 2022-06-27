Грузия не пропустила прибывшую в Батуми партию российской нефти

Власти Грузии не собираются пропускать на территорию страны российскую нефть, которая была доставлена в Батуми. Она оформлена на компанию, включенную в санкционный список Запада, заявил понедельник заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства, передает ТАСС.
«Да, действительно, сегодня в батумском порту находится корабль, с грузом [нефти], который оформлен на компанию, попавшую под санкции. Это факт. Мы уже изучили документы. В Грузии еще не было ни одного факта обхода санкций (введенных Западом против РФ - прим. ред). Так будет и в этом случае», - подчеркнул Давиташвили.
Накануне грузинский оппозиционный телеканал Mtavari Arxi сообщил о танкере под турецким флагом, на борту которого находится до 30 тыс. тонн нефтепродуктов, принадлежащих российской компании.
Ранее сообщалось, что, по данным аналитического отчета консалтингового агентства IHS Markit (входит в S&P Global), стоимость нефти марки Brent во второй половине 2022 года может подняться до $135 за баррель из-за недостаточного предложения на мировом рынке. При этом в среднем за 2022 год нефтяные котировки, по оценкам компании, составляют $122 за баррель.