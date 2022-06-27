Очередной конфуз произошел с президентом США Джо Байденом. На саммите G7 американский лидер не расслышал команду фотографа, в результате чего канцлеру Германии Олафу Шольцу пришлось окликнуть его. Об этом пишет РИА Новости.

Перед началом переговоров на саммите G7 главы государств должны были сделать официальное фото. Однако Байден, не услышав команду фотографа, продолжил разбираться с документами. Вмешаться пришлось Шольцу.

«Джо, повернись», — сказал он главе Белого дома.