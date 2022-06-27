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1 час назад

Шольц «спас» фото лидеров G7 после очередного конфуза Байдена

Елена Прошина

Очередной конфуз произошел с президентом США Джо Байденом. На саммите G7 американский лидер не расслышал команду фотографа, в результате чего канцлеру Германии Олафу Шольцу пришлось окликнуть его. Об этом пишет РИА Новости.

Перед началом переговоров на саммите G7 главы государств должны были сделать официальное фото. Однако Байден, не услышав команду фотографа, продолжил разбираться с документами. Вмешаться пришлось Шольцу.

«Джо, повернись», — сказал он главе Белого дома.

Лидеры G7 вспомнили фотографии Путина с обнаженным торсом

Ранее главы G7 за обедом вспомнили российского президента Владимира Путина. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пошутил, спросив присутствовавших, стоит ли им снять пиджаки, чтобы выглядеть круче Путина. Пользователи сети высмеяли лидеров «Большой семерки», предположив, что вряд ли кто-то из них способен оголить свой торс.

В мире,Видео,Олаф Шольц,Борис Джонсон,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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