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24 минуты назад

США введут санкции против почти 500 чиновников РФ из-за конфликта на Украине

ТАСС

Соединенные Штаты введут визовые ограничения в отношении примерно 500 российских чиновников из-за конфликта на Украине, также будут применены блокирующие санкции против "частных военных компаний", ряда военных подразделений и чиновников на украинских территориях, взятых под контроль российскими войсками. Об этом говорится в распространенной в понедельник справке Белого дома, посвященной планам администрации президента Джо Байдена по мерам в отношении РФ.

США введут санкции против почти 500 чиновников РФ
Фото: ТАССТАСС

"Министерство финансов и Государственный департамент США введут блокирующие санкции против частных военных компаний, действующих на Украине, российских военных подразделений, которые были причастны, что достоверно известно, к нарушениям прав человека или международного гуманитарного права на Украине, а также назначенных Россией высокопоставленных должностных лиц на осажденных или занятых силами РФ территориях, в том числе министров и мэров спорных городов. Государство наложит визовые ограничения примерно на 500 должностных лиц в связи с нарушением суверенитета, а также угрозой ему и территориальной целостности или политической независимости Украины, или подавлением инакомыслия в России", - утверждается в документе.

Введение санкций приурочено к проходящему в Германии саммиту Группы семи.

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