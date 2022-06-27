США введут санкции против почти 500 чиновников РФ

"Министерство финансов и Государственный департамент США введут блокирующие санкции против частных военных компаний, действующих на Украине, российских военных подразделений, которые были причастны, что достоверно известно, к нарушениям прав человека или международного гуманитарного права на Украине, а также назначенных Россией высокопоставленных должностных лиц на осажденных или занятых силами РФ территориях, в том числе министров и мэров спорных городов. Государство наложит визовые ограничения примерно на 500 должностных лиц в связи с нарушением суверенитета, а также угрозой ему и территориальной целостности или политической независимости Украины, или подавлением инакомыслия в России", - утверждается в документе.