Украина прекратила действие соглашений с РФ по ядерной безопасности

Украинская сторона приостанавливает действие ряда соглашений с Москвой в сфере ядерной безопасности. Об этом со ссылкой на Государственную инспекцию ядерного регулирования Украины пишет ТАСС.

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«В связи с военной агрессией РФ Государственная инспекция ядерного регулирования Украины прекращает действие международных договоров, касающихся сотрудничества стран в сфере ядерной безопасности», - пояснили в инспекции.

В сообщении ведомства, размещенном в соцсетях, отмечается, что прекращено действие соглашения об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он также констатировал, что России не оставили иного выбора.