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35 минут назад

Украина прекратила действие соглашений с РФ по ядерной безопасности

Алиса Селезнёва

Украинская сторона приостанавливает действие ряда соглашений с Москвой в сфере ядерной безопасности. Об этом со ссылкой на Государственную инспекцию ядерного регулирования Украины пишет ТАСС.

Украина прекратила действие соглашений с РФ по ядерной безопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В связи с военной агрессией РФ Государственная инспекция ядерного регулирования Украины прекращает действие международных договоров, касающихся сотрудничества стран в сфере ядерной безопасности», - пояснили в инспекции.

В сообщении ведомства, размещенном в соцсетях, отмечается, что прекращено действие соглашения об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он также констатировал, что России не оставили иного выбора.

В ходе спецоперации Россией была взята под контроль Запорожская АЭС. При этом Украина потребовала от генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси отказаться от визита на эту АЭС. В МАГАТЭ же настаивают на необходимости инспекции на станцию для проверки ее безопасности. Также Гросси отмечал, что у агентства имеется информация о накоплении Украиной на Запорожской АЭС большого количества пригодных для изготовления ядерного оружия материалов.

В мире,Армия,Владимир Путин,МАГАТЭ,
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