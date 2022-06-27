Эксперт оценил уровень ядерной безопасности на Украине

Ядерная безопасность на Украине находится на крайне низком уровне, в частности, из-за отсутствия должного финансирования при большой нагрузке на отрасль, которое не всегда покрывало даже текущий ремонт. Кроме того, в последние годы страна не публиковала подробных отчетов, что делает затруднительным анализ уровня безопасности. Об этой и других проблемах отрасли «Ленте.ру» рассказал заместитель руководителя экономического департамента фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев.

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В мае генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на территории Запорожской АЭС в Энергодаре находилось порядка 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана. Предполагается, что этого объема могло быть достаточно для производства ядерного оружия. 27 июня власти Украины объявили о выходе из двух соглашений с Россией, касающихся сферы ядерной безопасности. Об этом на своем сайте сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

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Отсутствие контроля

После публикации информации о нахождении на Запорожской АЭС плутония и обогащенного урана МАГАТЭ так и не публиковало дальнейших заявлений. Кондратьев связывает это с тем, что Украина не предоставила агентству возможности самостоятельно посетить АЭС.

«Исполняя обязательства перед Украиной, МАГАТЭ хотело бы попасть на АЭС именно с украинской стороны, но госугосударство не дает на это разрешения. Потому официального разбирательства с участием делегации, которая могла бы провести расследование, так и не произошло. Со стороны РосаРосатома, кстати, комментариев тоже не было. На мой взгляд, это очень показательный момент, демонстрирующий то, как относилась Украина к ядерной безопасности в последние годы», — заметил эксперт.

Он добавил, что и Россия, и Белоруссия, и страны-соседи из ЕС заинтересованы, чтобы украинские объекты эксплуатировались безопасно, потому данная проблема требует экстренного вмешательства международных органов.

Причины отсутствия безопасности

Несмотря на то что в странах бывшего СССР отношение к атомной энергетике и безопасности всегда было достаточно серьезным и строгим, большой проблемой Украины Кондратьев считает отсутствие должного финансирования отрасли.

Данная проблема, как считает специалист, актуальна не только для Запорожской АЭС, но и для всех объектов на территории страны. Сложность заключается еще и в том, что Украина не предоставляет достаточного количества данных для того, чтобы быть уверенными в ядерной безопасности в стране.

«Ни Госинспекция по ядерной и радиационной безопасности, ни МАГАТЭ, ни ЕврАтом не публиковали подробных отчетов, не говорили о том, как именно обстоит ситуация с ядерной и атомной безопасностью Украины. Власти страны, в свою очередь, классифицировали все происшествия, в том числе, внеплановые остановки реакторов, как не несущие угрозы безопасности. Но так ли это на самом деле, мы не знаем, ведь подробности не раскрывались», — объяснил специалист.

Опасения, по его словам, вызывает и то, что проектировщик реакторов не имел доступа к данным об их работе, то есть, страна сама решала, нужно ли ей продлевать сроки эксплуатации оборудования. Это, как отметил Кондратьев, достаточно редкое явление в мировой истории.