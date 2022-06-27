Названа причина закрытия российско-грузинской границы

Грузия временно закрывает сухопутный таможенный пропускной пункт Казбеги на границе с РФ из-за обильных дождей. Об этом говорится в сообщении на сайте службы доходов Минфина Грузии.

Фото: ТАСС/Владимир Мукагов ТАСС/Владимир Мукагов

"Ввоз-вывоз товаров через таможенную границу Грузии, а также процедуры таможенного контроля для физлиц, пересекающих государственную границу через указанный таможенный пост, не осуществляются", – говорится в сообщении.

Ранее в Лазаревском районе Сочи на берег обрушился смерч. Отмечалось, что люди не пострадали, но место для отдыха на пирсе буквально снесло. По словам очевидцев, смерч, задев пирс, устремился вглубь берега и ломал деревья.