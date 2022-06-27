Президент США Джо Байден не услышал команду фотографа на саммите «Большой семерки» (G7), ситуацию спас канцлер Германии Олаф Шольц, который привлек внимание американского лидера. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Джо, повернись», — обратился Шольц к Байдену, который в момент фотосессии просматривал документы, развернувшись к столу.

Газета The Washington Post сообщала, что лидеры государств «Большой семерки» за обедом говорили о президенте России Владимире Путине, в шутку рассуждая о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они «круче» российского лидера.

Также стало известно, что Байден перед началом двусторонних переговоров, которые проходят на полях саммита G7, заявил, что президент России хотел развалить НАТО и западный альянс, но это сделать ему не удалось. Он также поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за усилия по поддержанию сплоченности Запада.