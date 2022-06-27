С территории завода «Азот» в Северодонецке эвакуированы более 500 мирных жителей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

В ведомстве рассказали, что эвакуация мирных граждан с территории предприятия продолжается. За очередную поездку на «Азот» 26 июня НМ ЛНР удалось забрать более 500 человек.