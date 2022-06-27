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38 минут назад

С завода «Азот» эвакуировали более 500 мирных жителей

Lenta.ruиещё 4

С территории завода «Азот» в Северодонецке эвакуированы более 500 мирных жителей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

В ведомстве рассказали, что эвакуация мирных граждан с территории предприятия продолжается. За очередную поездку на «Азот» 26 июня НМ ЛНР удалось забрать более 500 человек.

Спецназовец рассказал о зачистке территории «Азота»

Мирные жители начали выходить с территории комбината 11 июня. Позже стало известно об открытии гуманитарного коридора, однако договоренности с украинской стороной не были достигнуты из-за отказа Киева прекратить огонь.

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