Осужденная в Белоруссии россиянка обратилась к Лукашенко

Россиянка София Сапега, осужденная в Белоруссии на шесть лет лишения свободы, написала прошение о помиловании на имя президента республики Александра Лукашенко и направила его в администрацию колонии. Об этом со ссылкой на адвоката семьи Антона Гашинского пишет РИА Новости.

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По версии следствия, Сапега вела интернет-проект «Черная книга Беларуси», признанный белорусским судом экстремистским. Ей было предъявлено обвинение по семи статьям Уголовного кодекса, в числе которых разжигание социальной вражды и розни. 6 мая в Белоруссии Сапега была приговорена к шести годам лишения свободы.

По словам Гашинского, защита на прошлой неделе подготовила и отдала Софии прошение о помиловании, чтобы она подала его через администрацию колонии в комиссию при президенте Лукашенко.

«Его подали в администрацию колонии, она будет рассматривать и решать вопрос о дальнейшей передаче в комиссию по помилованию», - пояснил адвокат.

Он уточнил, что конкретных сроков рассмотрения подготовленных документов и передачи администрацией колонии в комиссию о помиловании законодательством не определено.

Сапега была задержана 23 мая 2021 года после экстренного приземления в Белоруссии лайнера авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Вместе с ней был арестован и ее молодой человек, один из основателей оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Сам Протасевич уже давно находится на свободе и 9 мая сообщил о своей женитьбе. Мать россиянки Анна Дудич рассказала, что о свадьбе Протасевича ее семья узнала от журналистов, и назвала поведение бывшего возлюбленного дочери отвратительным.