Глава ЕК выступила против бойкота G20 с участием Путина

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что не верит в возможность исключения президента РФ Владимира Путина из ноябрьского саммита G20 и не считает это нужным. Об этом она заявила в интервью ZDF.

«Я думаю, будет лучше - если он приедет - сказать ему в лицо все, что мы думаем», - сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что институт G20 «слишком важен, чтобы позволить Путину его разрушить». Но в отношениях с президентом России не будет «привычного бизнеса», отметила глава ЕК.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что страны «Большой семерки» будут поддерживать Украину «до тех пор, пока это необходимо», даже если это займет многие годы и будет стоить многие миллиарды.

Она отметила, что автократы по всему миру будут очень внимательно следят за украинским кризисом и тем, можно ли использовать грубую силу для «раздвигания границ».

Саммит G20 пройдет 15–16 ноября на Бали. Власти Индонезии сообщили, что Путин и другие лидеры G20 уже получили приглашения. СМИ писали, что США пытались уговорить Индонезию не приглашать Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к саммиту, но поедет ли Путин на Бали, пока неизвестно.