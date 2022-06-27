Посольство США в Москве, возможно, переедет в Бутово. Такое мнение высказал Алексей Литвинов, бывший дипломат.

Он упомянул, что неприятные обстоятельства, связанные с высылкой Америкой российских дипломатов складываются не один год, эта история началась еще в 2016 году. Но в данный момент обстановка была омрачена намного значительнее.

А все по причине того, что Запад ввел санкционные меры против России, пояснил Литвинов. Он задается вопросом, а как еще может ответить Москва на такие шаги Вашингтона. Такими мыслями он поделился с интернет-изданием “Свободная пресса”.