Голландцы начали выселять украинских беженцев в приюты

«Голландцы открыли свои сердца и свои дома, не осознавая, какое это имеет влияние», — говорится в материале. В настоящий момент в принимающих семьях проживает около 800 украинцев. Власти допускают, что в ближайшие недели им придется вернуться в специальные учреждения. Более того, подобная ситуация уже наблюдается в регионе Холландс-Мидден, отмечает издание. Уточняется, что причиной отъезда могут быть как нехватка свободных мест, так и «проблемы между принимающей семьей и гостями».