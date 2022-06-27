В ДНР допустили отмену смертной казни

«Мы очень надеемся, что к моменту окончания военных действий, к моменту окончания всех трибуналов и судов наконец-то волеизъявление народа Донбасса, ДНР будет услышано на референдуме и мы войдём в состав своей большой Родины — России. Тогда нам как законотворческому органу не придётся отменять смертную казнь в ДНР, а мы уже будем работать и жить в соответствии с УК России», — цитирует Шишкину агентство.