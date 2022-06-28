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35 минут назад

ВОЗ раскрыла число случаев заражения оспой обезьян

Lenta.ruиещё 2

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) раскрыла число подтвержденных случаев оспы обезьян по всему миру. Данные приводит РИА Новости.

ВОЗ раскрыла число случаев заражения оспой обезьян
Фото: ТАССТАСС

Так, число заражений с начала года в 50 странах мира превысило 3,4 тысячи. Один инфицированный скончался. Больше всего заразившихся в странах Европы (86 процентов). При этом в странах, где ее обнаружили недавно, заболевают, в основном, мужчины, имевшие гомосексуальные контакты.

Ранее комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации оценил ситуацию с распространением оспы обезьян. В ведомстве заявили о «чрезвычайной» природе вспышки заболевания и призвали приложить «интенсивные усилия по реагированию» для «контроля за дальнейшим распространением» инфекции. При этом в организации объявили, что явление не является чрезвычайной ситуацией мирового масштаба.

Оспа обезьян похожа на натуральную оспу, о победе над которой было официально объявлено в 1980-м. Большинство зараженных выздоравливают в течение нескольких недель, однако иногда возникшие осложнения приводят к летальному исходу.

В мире,ВОЗ,
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