Экс-депутат Верховной Рады обратился к украинцам из-за Зеленского

«У меня один вопрос: почему украинцы обращаются ко всем повлиять на свое руководство-русским, белорусам, но сами не требуют от [президента Украины Владимира] Зеленского сесть за стол переговоров и говорить о мире», —написал Кива в своем telegram-канале. Он уверен, что в любом конфликте возможно компромиссное решение, поэтому украинский народ не должен молчать, когда Зеленский не скрывает, что не заинтересован в переговорах с Москвой для мирного урегулирования спора на Украине. «Ведь в любом противоречии и конфликте возможен компромисс, только когда этого хотят обе стороны. Но ведь власть [президента Украины Владимира] Зеленского не раз открыто заявляла, что никаких переговоров не хочет!!! Почему тогда молчит украинский народ?!!!», — задался вопросом Кива.