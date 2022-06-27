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53 минуты назад

Экс-депутат Верховной Рады обратился к украинцам из-за Зеленского

Ura.Ru

Украинский народ просит русских, белорусов повлиять на президента Украины Владимира Зеленского, однако самостоятельно не желает обращаться к нему с требованием провести переговоры с Россией для достижения мира. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.

Экс-депутат Верховной Рады обратился к украинцам из-за Зеленского
Фото: Официальный сайт президента УкраиныОфициальный сайт президента Украины

«У меня один вопрос: почему украинцы обращаются ко всем повлиять на свое руководство-русским, белорусам, но сами не требуют от [президента Украины Владимира] Зеленского сесть за стол переговоров и говорить о мире», —написал Кива в своем telegram-канале. Он уверен, что в любом конфликте возможно компромиссное решение, поэтому украинский народ не должен молчать, когда Зеленский не скрывает, что не заинтересован в переговорах с Москвой для мирного урегулирования спора на Украине. «Ведь в любом противоречии и конфликте возможен компромисс, только когда этого хотят обе стороны. Но ведь власть [президента Украины Владимира] Зеленского не раз открыто заявляла, что никаких переговоров не хочет!!! Почему тогда молчит украинский народ?!!!», — задался вопросом Кива.

Он возмутился, что украинцев беспокоят только события вокруг Киева. По его мнению, когда военнослужащие Украины «бомбят Донецк», украинский народ молчит. «Этот вопрос риторический и не требует ответа», — резюмировал бывший депутат Верховной Рады Украины.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Россия помогает Донбассу, а также занимается демилитаризацией и денацификацией Украины, отмечал он. Уже освобождена значительная часть ЛНР и ДНР. По словам Путина, приоритетом российских военных является нанесение ударов по военной инфраструктуре.

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