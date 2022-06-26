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31 минуту назад

Генсек ООН заявил о незаменимости российских удобрений

Газета.Ru

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир не сможет обойтись без российских удобрений, передает РИА «Новости».

Генсек ООН заявил о незаменимости российских удобрений
Фото: ReutersReuters

«Нас очень беспокоит ситуация на Украине и, с другой стороны, мы прилагаем большие усилия, чтобы попытаться решить или помочь решить проблему продовольственной безопасности», — сказал генсек.

Он указал, что были интенсивные контакты как с Украиной, так и с РФ и Турцией, а с другой стороны, с США и Евросоюзом «с целью содействия безопасному и надежному экспорту украинских продуктов питания в Черном море и при этом экспорту российских зерновых и удобрений, без которых не обойтись».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что все желающие приобретать российское продовольствие и удобрения могут продолжать это делать совершенно на свободной основе.

До этого президент России Владимир Путин предупредил, что ситуация с мировыми удобрениями из-за санкций будет ухудшаться.

24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Жозеп Боррель,Антониу Гутерриш,Владимир Путин,ООН,ЕС,
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