В ВОЗ отказались признавать вспышку оспы обезьян пандемией

Вспышка оспы обезьян не относится на данный момент к чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения (ЧСЗМЗ), имеющим международное значение, и объявление пандемии не требуется, решил комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

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К ЧСЗМЗ относятся события, представляющие риск для здоровья населения других государств путем международной передачи и потенциально требующие скоординированных международных ответных мер. Хотя в ВОЗ отметили «чрезвычайную» природу вспышки оспы обезьян, проблемой мирового масштаба, требующей таких же мер, как, например, при пандемии COVID-19, ее не сочли. Тем не менее, специалисты отметили, что необходимо тщательно контролировать распространение инфекции, чтобы не допустить активного роста заболеваемости.