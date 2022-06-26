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15 минут назад

В ВОЗ отказались признавать вспышку оспы обезьян пандемией

Газета.Ru

Вспышка оспы обезьян не относится на данный момент к чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения (ЧСЗМЗ), имеющим международное значение, и объявление пандемии не требуется, решил комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

В ВОЗ отказались признавать вспышку оспы обезьян пандемией
Фото: ReutersReuters

К ЧСЗМЗ относятся события, представляющие риск для здоровья населения других государств путем международной передачи и потенциально требующие скоординированных международных ответных мер. Хотя в ВОЗ отметили «чрезвычайную» природу вспышки оспы обезьян, проблемой мирового масштаба, требующей таких же мер, как, например, при пандемии COVID-19, ее не сочли. Тем не менее, специалисты отметили, что необходимо тщательно контролировать распространение инфекции, чтобы не допустить активного роста заболеваемости.

Также Секретариат ВОЗ представил проект «Стратегического плана ВОЗ по сдерживанию вспышки оспы обезьян во множестве стран». В плане подчеркивается, что необходимо объединить силы в борьбе с инфекцией и уделить особое внимание повышению осведомленности групп риска.

В мире,ВОЗ,
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