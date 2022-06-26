Турция проведет переговоры с Финляндией и Швецией перед саммитом НАТО

28 июня в Брюсселе состоится саммит Турции, Швеции и Финляндии по вопросу НАТО. Об этом рассказал официальный представитель турецкого президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала Haberturk.

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Третий раунд переговоров пройдет накануне открытия саммита НАТО в Мадриде, пояснил он. Калын отметил, что инициатором встречи стал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

При этом представитель Реджепа Тайипа Эрдогана подчеркнул, что участие Турции в переговорах не означает, что Анкара отступит от своей позиции. Калын рассказал, что предупредил коллег из Финляндии и Швеции о последствиях отказа от «многовековой политики нейтралитета» и решения о вступлении в альянс.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит выступать против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. о его словам, члены Рабочей партии Курдистана и «Отрядов народной самообороны», которые признаны в Турции террористическими группировками, «присутствуют в парламенте Швеции», «проводят демонстрации на улицах Стокгольма» и дают интервью шведским и финским телеканалам.