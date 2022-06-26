В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
51 минуту назад

WSJ: США в марте провели секретное совещание с военными Израиля и арабских стран

Газета.Ru

Соединенные Штаты в марте созвали секретное совещание с представителями высшего военного командования Израиля и арабских стран для координации действий на растущий ракетный потенциал Ирана. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

США в марте провели секретное совещание с Израилем и арабскими странами
Фото: ReutersReuters

Мероприятие не анонсировалось публично и прошло в египетском Шарм-эш-Шейхе. Отмечается, что это была первая в своем роде встреча столь высокого уровня с участием военного руководства Израиля и арабских стран. На ней присутствовали представители Саудовской Аравии, Катара, Египта, Иордании, ОАЭ и Бахрейна. США представлял глава Центрального командования американских вооруженных сил (CENTCOM) генерал Фрэнк Маккензи.

Газета подчеркивает, что «многие десятилетия такое военное сотрудничество считалось невозможным», но сейчас ему способствовал ряд факторов.

«Военное командование США на Ближнем Востоке стремилось побудить арабские государства координировать свои шаги по противовоздушной обороне без участия Израиля, который рассматривался в качестве противника в большей части арабского мира», — говорится в материале.

Ситуацию изменила общая озабоченность по поводу развития ракетной программы Ирана и решение администрации бывшего президента США Дональда Трампа расширить зону действия CENTCOM, включив в нее Израиль.

«Тем не менее, дискуссии между ближневосточными государствами о сотрудничестве в области противовоздушной обороны пока далеки от завершения и по-прежнему носят деликатный характер с дипломатической точки зрения», — отмечает издание.

Накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил на пресс-конференции, что готовится продолжение переговоров по ядерной сделке с Ираном.

В мире,Жозеп Боррель,Дональд Трамп,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители