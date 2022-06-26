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19 минут назад

Джонсон: вечеринка российских углеводородов закончилась

Елена Прошина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны «Большой семерки» (G7) отчетливо понимают, что «вечеринка» российских энергоносителей закончилась. Он отметил, что США, Великобритании и другим странам организации придется адаптироваться к новым реалиям. Об этом пишет РИА «Новости».

Джонсон: вечеринка российских углеводородов закончилась
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Борис Джонсон полагает, что в краткосрочной перспективе российские нефть и газ можно будет заменить ресурсами из других источников. В частности, из стран ОПЕК. Но в дальнейшем придется «трудиться над зелеными решениями».

Политик рассказал, что Соединенное Королевство будет, как и планировалось, активно развивать ветровую энергетику. Кроме того, британцы будут строить по одному ядерному реактору ежегодно. До кризиса они намеревались создавать их раз в 10 лет.

Джонсон сообщил ранее, что уйдет в отставку в том случае, если Британия перестанет помогать Киеву из-за экономического кризиса.

В мире,Борис Джонсон,ОПЕК,
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