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29 минут назад

Bloomberg: страны G7 обязуются бессрочно помогать Украине

ТАСС

Страны Группы семи (G7) возьмут на себя обязательство по бессрочной поддержке Украины. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления.

Страны G7 примут обязательство по поддержке Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку, а также быть вместе с Украиной столько, сколько потребуется", - приводит агентство выдержку из документа.

По информации Bloomberg, лидеры "семерки" рассматривают использование доходов от пошлин для оказания помощи Киеву. Отмечается, что в течение проходящего в настоящее время в ФРГ саммита G7 планируется опубликовать по меньшей мере четыре совместных заявления помимо итогового коммюнике.

Встреча лидеров стран "семерки" проходит в замке Эльмау на юге Германии. Основной темой трехдневных переговоров, как ожидается, станут ситуация на Украине и последствия антироссийских санкций. Ранее представитель правительства ФРГ Кристиане Хофман заявила, что президент Украины Владимир Зеленский 27 июня примет участие в саммите Группы семи по видеосвязи.

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