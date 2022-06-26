Страны G7 примут обязательство по поддержке Украины

Страны Группы семи (G7) возьмут на себя обязательство по бессрочной поддержке Украины. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления.

"Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку, а также быть вместе с Украиной столько, сколько потребуется", - приводит агентство выдержку из документа.

По информации Bloomberg, лидеры "семерки" рассматривают использование доходов от пошлин для оказания помощи Киеву. Отмечается, что в течение проходящего в настоящее время в ФРГ саммита G7 планируется опубликовать по меньшей мере четыре совместных заявления помимо итогового коммюнике.