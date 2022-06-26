Вучич сделал выводы из истории с блокировкой золотого запаса России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад, заморозив 300 миллиардов долларов, принадлежащих России, показал, что золотовалютные резервы надо хранить в своей стране. Об этом сообщает «Прайм».

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«Мы сделали разумный шаг, что забрали свое золото из-за границы. Вы видели, что они сделали с россиянами, все деньги, которые у них были за рубежом, 300 миллиардов, за один день отняли», - сказал Вучич.

По его словам, Белград не хочет потерять свои средства, когда «кому-то что-то придет в голову» или «кто-то разозлится». По этой причине власти вернули все золото в страну, и оно находится под контролем государства.

По данным Центробанка Сербии золотой резерв государства составляет 37,3 тонны на сумму около 1,9 миллиарда долларов, он возвращен в страну в 2021 году.