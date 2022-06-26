Вучич сделал выводы из истории с блокировкой золотого запаса России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад, заморозив 300 миллиардов долларов, принадлежащих России, показал, что золотовалютные резервы надо хранить в своей стране. Об этом сообщает «Прайм».
«Мы сделали разумный шаг, что забрали свое золото из-за границы. Вы видели, что они сделали с россиянами, все деньги, которые у них были за рубежом, 300 миллиардов, за один день отняли», - сказал Вучич.
По его словам, Белград не хочет потерять свои средства, когда «кому-то что-то придет в голову» или «кто-то разозлится». По этой причине власти вернули все золото в страну, и оно находится под контролем государства.
По данным Центробанка Сербии золотой резерв государства составляет 37,3 тонны на сумму около 1,9 миллиарда долларов, он возвращен в страну в 2021 году.
Западные страны после начала спецоперации на Украине заморозили валютные резервы. РФ Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России.