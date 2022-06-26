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22 минуты назад

В Румынии обиделись на заявление Медведева

Ura.Ru

Министерство иностранных дел Румынии отреагировало на высказывания заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который прокомментировал создание проекта Великой Румынии «путем поглощения Молдавии». В ведомстве считают, что Медведев не прав, а власти Евросоюза приняли правильное решение, пригласив в союз Молдову.

В Румынии обиделись на заявление Медведева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Заявления Дмитрия Медведева типичны для него. Решение Европейского совета о предоставлении Республике Молдова статуса государства-кандидата является правильным и представляет собой поистине историческое достижение, подтверждение европейского призвания и ориентации Республики Молдова и ее граждан», — отмечается на официальном сайте румынского МИД.

Ранее Медведев заявлял о том, что румынские власти намерены воссоздать проект Великой Румынии путем поглощения Молдавии, готовой на крайние способы получения членства в Евросоюзе. По его словам, Молдавия не может вступить в Евросоюз напрямую, передает «Национальная служба новостей». Он указал, что «румынские политики давно водят политические хороводы вокруг Молдавии», дополняет RT.

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23 июня саммит ЕС предоставил статус кандидата на вступление в Евросоюз Молдавии. Обычно после получения статуса кандидата в ЕС странам требуется несколько лет, чтобы выполнить все поставленные перед ними условия.

В мире,Дмитрий Медведев,Европейский совет,Совет безопасности РФ,ЕС,
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