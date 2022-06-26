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9 минут назад

Турция отказалась снимать блок на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Илья Родин

Вице-президент Турции Фуат Октай в эфире телеканала CNN Türk заявил, что Анкара выставила конкретные требования к Финляндии и Швеции. Власти этих государств их пока не выполнили, поэтому страна отказывается снять блок на их вступление в НАТО. Об этом пишет ТАСС.

Турция отказалась снимать блок на вступление двух стран в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы ждем конкретных действий со стороны Швеции и Финляндии, но шагов, которые бы нас удовлетворили, пока не предпринято. До этой стадии мы еще не дошли, а когда достигнем ее, вопросов не останется», - подчеркнул Фуат Октай.

Отмечается, что под необходимыми шагами чиновник подразумевает меры по противодействию терроризму. В частности, Анкара требует, чтобы Хельсинки и Стокгольм запретили Рабочую партию Курдистана, так называемые «Сирийские силы народной самообороны», партию сирийских курдов «Демократический союз» и «организацию ФЕТО».

«По мнению нашей страны, НАТО является «зонтиком безопасности», поэтому все входящие в блок страны принимают на себя обязательства по защите общих границ. Мы не хотим, чтобы страны, поддерживающие террористические организации, находились в пределах границ НАТО. Это наша позиция, а возражений против расширения НАТО у Турции нет», - уточнил политик.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара до сих пор не получила письменных гарантий отказа Швеции и Финляндии от поддержки курдских политических организаций.

В мире,Армия,Реджеп Эрдоган,Рабочая партия Курдистана,НАТО,
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