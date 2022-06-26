Турция отказалась снимать блок на вступление двух стран в НАТО

«Мы ждем конкретных действий со стороны Швеции и Финляндии, но шагов, которые бы нас удовлетворили, пока не предпринято. До этой стадии мы еще не дошли, а когда достигнем ее, вопросов не останется», - подчеркнул Фуат Октай.