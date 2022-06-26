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7 минут назад

Минобороны: ВСУ вновь попытались ударить по острову Змеиный

Илья Родин

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал на брифинге, что российские средства ПВО отразили атаку ВСУ на остров Змеиный. Он отметил, что жертв среди гарнизона нет. Об этом пишет ТАСС.

«Противник в очередной раз предпринял безуспешную попытку нанести удары авиацией и реактивными системами залпового огня по острову Змеиный. В результате отражения атаки зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины и 12 реактивных снарядов. Жертв среди личного состава гарнизона и разрушений нет», - уточнил Игорь Конашенков.

Ранее российское оборонное ведомство также сообщало о попытке украинских военных захватить остров. По словам пресс-службы, ВСУ «предприняли очередную попытку овладеть островом Змеиный, рассчитывая нанести массированные воздушные и артиллерийские удары с последующей высадкой десанта».

Остров Змеиный: Тысячелетняя битва за крохотный клочок суши

В ведомстве заявили, что в атаке «были задействованы более 15 беспилотников в ударном и разведывательном исполнении под прикрытием С-300, работавших в районе Тузлы и Очакова», а также другая военная техника. Системы ПВО «уничтожили все средства поражения противника, выпущенные по острову Змеиный».

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