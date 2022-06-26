Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в статье для The Sunday Telegraph потребовал нарастить военное присутствие Североатлантического альянса на восточных рубежах. Он подчеркнул, что НАТО следует принять решение об усилении группировки войск из-за мнимой «угрозы» со стороны Москвы. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Во время саммита НАТО на предстоящей неделе в подходе к России альянсу следует сосредоточиться на повышении обороноспособности и потенциала сдерживания на восточных рубежах и на переходе к современной передовой обороне с учетом географических и национальных особенностей», - отметил Габриэлюс Ландсбергис.

Дипломат полагает, что следует «расширять многодоменное присутствие союзников, в особенности сухопутных сил, которые требуется довести до уровня бригад».

По его мнению, Москва якобы не заинтересована в диалоге с НАТО, проводит «агрессивную политику», пытается «подорвать евроатлантическую системы безопасности».

Ландсбергис полагает, что, с учетом всех обстоятельств, блоку необходимо сосредоточить на восточных рубежах боеспособные силы «с хорошо отлаженным взаимодействием».