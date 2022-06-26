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23 минуты назад

Литва потребовала наращивания военного присутствия НАТО на восточных рубежах

Илья Родин

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в статье для The Sunday Telegraph потребовал нарастить военное присутствие Североатлантического альянса на восточных рубежах. Он подчеркнул, что НАТО следует принять решение об усилении группировки войск из-за мнимой «угрозы» со стороны Москвы. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Во время саммита НАТО на предстоящей неделе в подходе к России альянсу следует сосредоточиться на повышении обороноспособности и потенциала сдерживания на восточных рубежах и на переходе к современной передовой обороне с учетом географических и национальных особенностей», - отметил Габриэлюс Ландсбергис.

Дипломат полагает, что следует «расширять многодоменное присутствие союзников, в особенности сухопутных сил, которые требуется довести до уровня бригад».

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По его мнению, Москва якобы не заинтересована в диалоге с НАТО, проводит «агрессивную политику», пытается «подорвать евроатлантическую системы безопасности».

Ландсбергис полагает, что, с учетом всех обстоятельств, блоку необходимо сосредоточить на восточных рубежах боеспособные силы «с хорошо отлаженным взаимодействием».

Он подчеркнул также, что следует «усилить противовоздушную и противоракетную оборону, обеспечить предварительное размещение [в регионе] боеприпасов, техники и топлива, улучшить инфраструктуру и повысить мобильность войск».

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