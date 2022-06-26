На территории предприятия «Азот» в Северодонецке могут оставаться сотни мирных жителей, сообщил в своем Telegram-канале посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

По его словам, в настоящий момент эвакуация мирных жителей с предприятия временно приостановлена из-за обстрелов из Лисичанска.

Однако некоторые вышедшие рассказывают, что в убежищам могут оставаться еще сотни мирных жителей.

«Ко многим из убежищ боевики не имели доступа и пытались разными способами вытащить из подземелий мирных», — говорится в сообщении.