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36 минут назад

На территории «Азота» в Северодонецке могут оставаться сотни людей

Парламентская газета

На территории предприятия «Азот» в Северодонецке могут оставаться сотни мирных жителей, сообщил в своем Telegram-канале посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

По его словам, в настоящий момент эвакуация мирных жителей с предприятия временно приостановлена из-за обстрелов из Лисичанска.

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Однако некоторые вышедшие рассказывают, что в убежищам могут оставаться еще сотни мирных жителей.

«Ко многим из убежищ боевики не имели доступа и пытались разными способами вытащить из подземелий мирных», — говорится в сообщении.

Украинские военные пытались загонять дым в щели и воздуховоды укрытий, которые не сообщаются между собой. Кроме того, многие входы в убежища заминированы. В настоящий момент, по словам Мирошника, сейчас здесь работают российские саперы. Эвакуация продолжится как только позволит безопасность.

В мире,Видео,Родион Мирошник,
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