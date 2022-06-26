Кедми спрогнозировал решение «тайваньского вопроса»

Большая игра развернута Западом в контексте происходящего сегодня передела мирового порядка, сообщает ИА DEITA.RU.
Как отметил в эфире программы «Нейтральная зона» телеканала Вальдман-LINE военно-политический эксперт, бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, Китай реагирует на наглые неразумные действия Соединенных Штатов, которые провоцируют ситуацию с Тайванем. Вопреки всем обещаниям, которые они давали.
Как считает Яков Кедми, Китай вообще не хочет вмешиваться в европейские дела. Потому что он не хочет, чтобы Европа вмешивалась в то, что происходит на Дальнем Востоке (то есть, вокруг Тайваня).
«Ситуация с Тайванем может выйти из тех рамок, которые были сегодня. И в Соединенных Штатах это знают. Если Тайвань поддастся на уговоры американских экстремистов и их британских шавок, которые рядом бегают и хотят показать, что «мы еще мировая держава»… Если Китай почувствует, что уже перешли границу в поддержке независимости Тайваня, он может решить эту проблему силой», - считает Яков Кедми.
До сегодняшнего дня политика Китая состояла в том, чтобы естественным путем, без применения силы, произошло возвращение Тайваня в Китай. Но если этому естественному процессу будут мешать, то Китай может прийти к выводу, что терпение лопнуло, говорит Яков Кедми.