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40 минут назад

Китай может решить проблему силой, считает Кедми

Deita.ru

Большая игра развернута Западом в контексте происходящего сегодня передела мирового порядка, сообщает ИА DEITA.RU.

Кедми спрогнозировал решение «тайваньского вопроса»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил в эфире программы «Нейтральная зона» телеканала Вальдман-LINE военно-политический эксперт, бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, Китай реагирует на наглые неразумные действия Соединенных Штатов, которые провоцируют ситуацию с Тайванем. Вопреки всем обещаниям, которые они давали.

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Как считает Яков Кедми, Китай вообще не хочет вмешиваться в европейские дела. Потому что он не хочет, чтобы Европа вмешивалась в то, что происходит на Дальнем Востоке (то есть, вокруг Тайваня).

«Ситуация с Тайванем может выйти из тех рамок, которые были сегодня. И в Соединенных Штатах это знают. Если Тайвань поддастся на уговоры американских экстремистов и их британских шавок, которые рядом бегают и хотят показать, что «мы еще мировая держава»… Если Китай почувствует, что уже перешли границу в поддержке независимости Тайваня, он может решить эту проблему силой», - считает Яков Кедми.

До сегодняшнего дня политика Китая состояла в том, чтобы естественным путем, без применения силы, произошло возвращение Тайваня в Китай. Но если этому естественному процессу будут мешать, то Китай может прийти к выводу, что терпение лопнуло, говорит Яков Кедми.

В мире,Армия,Яков Кедми,
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