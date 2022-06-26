Кедми спрогнозировал решение «тайваньского вопроса»

«Ситуация с Тайванем может выйти из тех рамок, которые были сегодня. И в Соединенных Штатах это знают. Если Тайвань поддастся на уговоры американских экстремистов и их британских шавок, которые рядом бегают и хотят показать, что «мы еще мировая держава»… Если Китай почувствует, что уже перешли границу в поддержке независимости Тайваня, он может решить эту проблему силой», - считает Яков Кедми.