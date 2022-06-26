Нидерланды выступили против разрыва отношений с Китаем

«Есть другие, которые говорят, что вы должны раскрыть Гронинген, – сказал он. – Ну, 40 млрд кубометров недостаточно, чтобы изменить мировые спотовые цены». Из-за многочисленных землетрясений в провинции в 1990-х годах власти решили постепенно ограничивать добычу в Гронингене. Ожидалось, что месторождение будет закрыто в период с 2025 по 2028 год, но недавно власти заявили о намерении закрыть его в 2023 или 2024 году.