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44 минуты назад

Нидерланды выступили против разрыва отношений с Китаем

Деловая газета "Взгляд"

Разрыв отношений Нидерландов с Китаем не поможет «ни людям Гонконга, ни уйгурам», заявил глава правительства Нидерландов Марк Рютте.

Нидерланды выступили против разрыва отношений с Китаем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рютте заявил о необходимости «разрабатывать собственную политику в отношении Китая, совместно с США». В 2021 году Нидерланды оказались на первом месте среди импортеров китайских товаров в ЕС, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Кроме того, премьер-министр заявил, что увеличение добычи на месторождении в Гронингене будет «крайней мерой», но этого не будет достаточно, чтобы изменить цены на газ. Сокращение объемов поставляемого Россией газа, по его мнению, не является достаточным для этого поводом, передает РИА «Новости».

«Есть другие, которые говорят, что вы должны раскрыть Гронинген, – сказал он. – Ну, 40 млрд кубометров недостаточно, чтобы изменить мировые спотовые цены». Из-за многочисленных землетрясений в провинции в 1990-х годах власти решили постепенно ограничивать добычу в Гронингене. Ожидалось, что месторождение будет закрыто в период с 2025 по 2028 год, но недавно власти заявили о намерении закрыть его в 2023 или 2024 году.

Напомним, на Западе заявляют, что действия Китая в отношении уйгуров – жителей Синьцзян-Уйгурского района – можно называть «геноцидом». Китайская сторона отвергает все обвинения.

В мире,Марк Рютте,ЕС,
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