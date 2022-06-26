Мэр Киева сообщил о взрывах

По словам киевского мэра Виталия Кличко, в столице Украины прогремели взрывы. ЧП произошло в Шевченковском районе города, написал в своем Telegram-канале.
Как отметил Кличко, на место выехали бригады скорой помощи и спасатели.
«В двух домах идет спасение и эвакуация жителей», - отметил мэр Киева.
При этом о причинах взрывов он ничего не написал.
Ранее "Свободная пресса" писала со том, что в Верховную раду внесли законопроект об усилении границ Украины с Россией и Белоруссией. Он предполагает расширение пограничной полосы, где будут обустроены средства обороны, в том числе минные поля.