Мэр Киева сообщил о взрывах

По словам киевского мэра Виталия Кличко, в столице Украины прогремели взрывы. ЧП произошло в Шевченковском районе города, написал в своем Telegram-канале.

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Как отметил Кличко, на место выехали бригады скорой помощи и спасатели.

«В двух домах идет спасение и эвакуация жителей», - отметил мэр Киева.

При этом о причинах взрывов он ничего не написал.