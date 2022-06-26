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51 минуту назад

Власти Киева сообщили о серии взрывов

Свободная прессаиещё 3

По словам киевского мэра Виталия Кличко, в столице Украины прогремели взрывы. ЧП произошло в Шевченковском районе города, написал в своем Telegram-канале.

Мэр Киева сообщил о взрывах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил Кличко, на место выехали бригады скорой помощи и спасатели.

«В двух домах идет спасение и эвакуация жителей», - отметил мэр Киева.

При этом о причинах взрывов он ничего не написал.

Очевидцы сообщили о масштабном пожаре в Киеве

Ранее "Свободная пресса" писала со том, что в Верховную раду внесли законопроект об усилении границ Украины с Россией и Белоруссией. Он предполагает расширение пограничной полосы, где будут обустроены средства обороны, в том числе минные поля.

В мире,Виталий Кличко,Верховная Рада,
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