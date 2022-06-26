Джонсон призовет коллег по G7 и НАТО нарастить помощь Украине

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон считает предстоящие саммиты Группы семи (G7) и НАТО важнейшими мероприятиями в свете военной операции России на Украине, на которых должны осуждаться вопросы наращивания помощи Киеву. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы британского правительства в преддверии указанных встреч, в которых примет участие Джонсон.

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Встреча лидеров "семерки" пройдет 26-28 июня в замке Эльмау рядом с городом Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария) на юге Германии, а саммит НАТО состоится 28-30 июня в испанской столице.

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Представитель британского премьера назвал саммиты G7 и НАТО "важнейшими встречами мировых лидеров" с момента начала военной операции 24 февраля. "Запад объединился в последние месяцы, чтобы оказать военную, финансовую и политическую поддержку Украине", - добавил он. Сотрудник Даунинг-стрит заметил, что поддержка западом Украины "должна войти в новую стадию".

"Великобритания, США и другие европейские лидеры хотят видеть одно - демократичную, суверенную и процветающую Украину, которая способна защитить себя <...>. Таким образом, вопрос, которым зададутся лидеры G7 и других стран, будет [следующим]: как мы можем усилить президента [Украины Владимира] Зеленского и Украину, чтобы они достигли результата, которого они хотят? Именно об этом премьер-министр спросит на саммитах G7 и НАТО, призывая своих коллег увеличить экономическую, военную и политическую поддержку Украине", - сказал представитель Джонсона.

Относительно давления на Россию он заметил, что необходимо "наращивать санкции" против руководства России и его окружения. Еще одной темой для обсуждения на предстоящих форумах на Даунинг-стрит назвали "совместную работу международного сообщества" над преодолением последствий конфликта на Украине. По словам представителя Джонсона, это должно включать в себя весь комплекс мер "по вывозу зерна с Украины и оказания помощи странам в поисках альтернативных источников энергии, чтобы они меньше зависели от российского газа как прямо сейчас, так и в долгосрочной перспективе".

Ситуация вокруг Украины

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США и их союзники ввели против РФ масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву. Об очередном пакете военной помощи Вашингтон объявил в четверг - незадолго до поездки Байдена в Европу.