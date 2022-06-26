СК РФ: военный ВСУ застрелил жителя Мариуполя за поездку в Крым

Военные следователи СК РФ нашли тело жителя Мариуполя, которого убил военнослужащий Вооруженных сил Украины Виталий Катранич. Об этом сообщает ТАСС.
Труп был обнаружен на территории автоматической телефонной станции АТС-24. в этом месте ВСУ оборудовали здесь укрепрайон, мимо которого и проходил мирный житель. По данным ведомства, при проверке паспорта мужчины военные увидели пометку о пересечении границы с Россией в Крыму в 2018 году. После этого Катранич завел мирного жителя в подвал и застрелил.
«Стоит отметить, что руки у погибшего стянуты строительными хомутами за спиной. После этого он отдал приказ избавиться от тела», — рассказали следователи.
В настоящее время Катранич дал признательные показания, также в деле есть показания свидетеля.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ».