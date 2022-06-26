СК РФ: военный ВСУ застрелил жителя Мариуполя за поездку в Крым

Труп был обнаружен на территории автоматической телефонной станции АТС-24. в этом месте ВСУ оборудовали здесь укрепрайон, мимо которого и проходил мирный житель. По данным ведомства, при проверке паспорта мужчины военные увидели пометку о пересечении границы с Россией в Крыму в 2018 году. После этого Катранич завел мирного жителя в подвал и застрелил.