В ВОЗ признали «чрезвычайный характер» вспышки оспы обезьян

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации оценил ситуацию с распространением оспы обезьян. Его заявление по итогам заседания приводит ТАСС.
В ВОЗ заявили о «чрезвычайной» природе вспышки оспы обезьян и призвали приложить «интенсивные усилия по реагированию» для «контроля за дальнейшим распространением» инфекции. При этом в организации объявили, что явление не является чрезвычайной ситуацией мирового масштаба.
«Несмотря на то что несколько членов комитета высказали различные мнения, комитет ко вспышка не является ЧСЗМЗ [чрезвычайной ситуацией международного значения]», — подчеркивается в заявлении комитета.
Согласно последней информации ВОЗ, с начала 2022 года в 48 странах мира зафиксировали более 3,2 тысячи случаев заражений оспой обезьян среди людей.