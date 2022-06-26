В ВОЗ признали «чрезвычайный характер» вспышки оспы обезьян

Комитет Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ) по чрезвычайной ситуации оценил ситуацию с распространением оспы обезьян. Его заявление по итогам заседания приводит ТАСС .

В ВОЗ заявили о «чрезвычайной» природе вспышки оспы обезьян и призвали приложить «интенсивные усилия по реагированию» для «контроля за дальнейшим распространением» инфекции. При этом в организации объявили, что явление не является чрезвычайной ситуацией мирового масштаба.