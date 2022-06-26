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37 минут назад

В ВОЗ заявили о «чрезвычайной» природе вспышки оспы обезьян

Lenta.ruиещё 6

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации оценил ситуацию с распространением оспы обезьян. Его заявление по итогам заседания приводит ТАСС.

В ВОЗ признали «чрезвычайный характер» вспышки оспы обезьян
Фото: ТАССТАСС

В ВОЗ заявили о «чрезвычайной» природе вспышки оспы обезьян и призвали приложить «интенсивные усилия по реагированию» для «контроля за дальнейшим распространением» инфекции. При этом в организации объявили, что явление не является чрезвычайной ситуацией мирового масштаба.

«Несмотря на то что несколько членов комитета высказали различные мнения, комитет ко вспышка не является ЧСЗМЗ [чрезвычайной ситуацией международного значения]», — подчеркивается в заявлении комитета.

Согласно последней информации ВОЗ, с начала 2022 года в 48 странах мира зафиксировали более 3,2 тысячи случаев заражений оспой обезьян среди людей.

В мире,ВОЗ,
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