В ВОЗ признали «чрезвычайный характер» вспышки оспы обезьян

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации признал «чрезвычайный характер» вспышки оспы обезьян. Об этом говорится на официальном сайте ВОЗ.

«Комитет единогласно признал чрезвычайный характер этого события [оспы обезьян] и заявил о том, что борьба с дальнейшим распространением вспышки требует интенсивных ответных мер», — говорится в заявлении ВОЗ по итогам заседания комитета.

При этом ученые определили, что вспышка не является ЧСЗМЗ (чрезвычайной ситуацией международного значения).

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. По данным ВОЗ, на данный момент зарегистрированы уже более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян в 39 странах. 23 июня Всемирная сеть здравоохранения (ВСЗ) объявила оспу обезьян пандемией, уточнив, что ситуация с заболеванием стала чрезвычайно острой для сферы здравоохранения по всему миру, передает NEWS.ru. Эпицентром вспышки заболевания продолжает оставаться Европа, уточняет RT.