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15 минут назад

В ВОЗ признали «чрезвычайный характер» вспышки оспы обезьян

Ura.Ruиещё 4

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации признал «чрезвычайный характер» вспышки оспы обезьян. Об этом говорится на официальном сайте ВОЗ.

В ВОЗ признали «чрезвычайный характер» вспышки оспы обезьян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Комитет единогласно признал чрезвычайный характер этого события [оспы обезьян] и заявил о том, что борьба с дальнейшим распространением вспышки требует интенсивных ответных мер», — говорится в заявлении ВОЗ по итогам заседания комитета.

При этом ученые определили, что вспышка не является ЧСЗМЗ (чрезвычайной ситуацией международного значения).

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. По данным ВОЗ, на данный момент зарегистрированы уже более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян в 39 странах. 23 июня Всемирная сеть здравоохранения (ВСЗ) объявила оспу обезьян пандемией, уточнив, что ситуация с заболеванием стала чрезвычайно острой для сферы здравоохранения по всему миру, передает NEWS.ru. Эпицентром вспышки заболевания продолжает оставаться Европа, уточняет RT.

В мире,ВОЗ,
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