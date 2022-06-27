Спецназовец рассказал о зачистке территории «Азота»

Бойцы чеченского спецподразделения «Ахмат» и народной милиции Луганской народной республики обнаружили на территории химкомбината «Азот» в освобожденном Северодонецке боеприпасы и схроны с оружием.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Ведем зачистку территории завода. Много находим всего. Последний раз восемь или десять коробок вывезли патронов к трофейному пулемету. Пулемет захвачен, боеприпасы получены», – приводит РИА «Новости» рассказ бойца спецподразделения «Ахмат» с позывным «Кот».

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По его словам, на территории предприятия достаточно много схронов с вооружением и боеприпасами иностранного производства, которые аккуратно сложены, что говорит о подготовке группы к длительной обороне.

Боец уточнил, что инфраструктура химкомбината представляет собой очень сложную инженерную систему, в том числе с подземными сооружениями.

Напомним, в субботу предприятие «Азот» в Северодонецке, где украинскими боевиками насильно удерживались мирные жители, перешло под контроль ЛНР.

В ЛНР сообщили, что на заводе «Азот» в Северодонецке проводится зачистка силами народной милиции и ВС России.

В Народной милиции рассказали, что «десятки женщин, которые находились в заложниках», подвергались «регулярным изнасилованиям украинскими боевиками». Вышедшие с завода люди сообщили, что украинские боевики запрещали им покидать химпредприятие, угрожая убить. Содержавшиеся на предприятии «Азот» дети страдали от рвоты, поноса, у них была повышенная температура, но украинские боевики не выпускали никого из мирных жителей. Украинские военные постоянно воровали у гражданских продукты и воду.

Сообщалось, что с территории завода удалось вывести 800 человек. Позднее ВСУ устроили обстрел промзоны Северодонецка во время эвакуации, которую пришлось приостановить. В воскресенье были эвакуированы еще 250 человек. По данным ЛНР, на территории завода остаются еще около 500 мирных жителей.