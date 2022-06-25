Бельгийцы пожаловались на украинских беженцев

В Бельгии все больше семей, принявших украинских беженцев, хотят от них избавиться. Местные жители боятся оставлять украинцев в своих домах на лето без присмотра. Кроме того, они недовольны их алкоголизмом, неуважением и грубостью, сообщает телерадиокомпания RTBF.

«Эта ситуация связана, в частности, с приходом лета. Многие семьи, которые хотят поехать в отпуск, не хотят оставлять свои дома в руках беженцев. Поэтому на этой неделе Союз фламандских городов призвал власти действовать быстро, иначе некоторые украинские беженцы рискуют оказаться на улицах», – сообщает канал.

Известно, что около 10 000 фламандских семей вызвались принять людей, покинувших Украину. Но федеральное правительство пообещало, что это будет временной мерой. Семьи обязались предоставить свою кровлю максимум на три месяца. Данный срок сейчас истек.

Однако лето - не единственная причина. Мэры фламандских городов рассказали, что зачастую выходцы с незалежной отметились «рядом дурных поступков».

Среди прочего, это алкоголизм и «отсутствие уважения и вежливости».

Чтобы решить проблему, фламандское правительство намерено попытаться создать 30 000 дополнительных мест для приема беженцев.