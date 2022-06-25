В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
7 минут назад

СМИ: Киев считает возможным обмен двух задержанных американских наемников

ТАСС

Киев считает возможным относительно скорый обмен задержанных американских наемников - 39-летнего Александера Дрюке и 27-летнего Энди Уинха, - отправившихся воевать на Украину. Об этом начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов заявил в интервью газете USA Today, опубликованном в субботу.

Киев счел возможным обмен американских наемников
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы работаем над этим. <...> Путь решения [вопроса] не является простым, но мы видим способ для решения. Это будет в той или иной степени связано с обменом пленными. У нас есть люди, <...> которых им [России] очень нужно вернуть. Но это также не произойдет через неделю или две. Это займет несколько месяцев", - утверждал он.

В Белом доме и Госдепе на просьбу ТАСС прокомментировать эту информацию пока не ответили.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что задержанные на Украине американцы обвиняются в наемничестве, поэтому "на них не может и не распространяется действие Женевской конвенции".

Минобороны: батальон ВСУ отказался отбывать из Львова в Донбасс

Он указал, что действия американцев "должны быть расследованы и они должны быть преданы суду". При этом Песков не исключил вероятность того, что в Донецкой Народной Республике граждане США могут быть приговорены к высшей мере наказания.

О том, что двое бывших американских военнослужащих - Дрюке и Уинх - были задержаны под Харьковом, сообщила на прошлой неделе британская газета "Дейли телеграф".

16 июня в Госдепе заявили, что Соединенные Штаты готовы к контактам с Россией по поводу американских граждан, отправившихся на Украину для участия в боевых действиях. Также в американском внешнеполитическом ведомстве вновь настоятельно рекомендовали гражданам США не посещать Украину.

В мире,Дмитрий Песков,Госдеп США,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители