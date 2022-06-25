Киев счел возможным обмен американских наемников

Киев считает возможным относительно скорый обмен задержанных американских наемников - 39-летнего Александера Дрюке и 27-летнего Энди Уинха, - отправившихся воевать на Украину. Об этом начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов заявил в интервью газете USA Today, опубликованном в субботу.
"Мы работаем над этим. <...> Путь решения [вопроса] не является простым, но мы видим способ для решения. Это будет в той или иной степени связано с обменом пленными. У нас есть люди, <...> которых им [России] очень нужно вернуть. Но это также не произойдет через неделю или две. Это займет несколько месяцев", - утверждал он.
В Белом доме и Госдепе на просьбу ТАСС прокомментировать эту информацию пока не ответили.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что задержанные на Украине американцы обвиняются в наемничестве, поэтому "на них не может и не распространяется действие Женевской конвенции".
Он указал, что действия американцев "должны быть расследованы и они должны быть преданы суду". При этом Песков не исключил вероятность того, что в Донецкой Народной Республике граждане США могут быть приговорены к высшей мере наказания.
О том, что двое бывших американских военнослужащих - Дрюке и Уинх - были задержаны под Харьковом, сообщила на прошлой неделе британская газета "Дейли телеграф".
16 июня в Госдепе заявили, что Соединенные Штаты готовы к контактам с Россией по поводу американских граждан, отправившихся на Украину для участия в боевых действиях. Также в американском внешнеполитическом ведомстве вновь настоятельно рекомендовали гражданам США не посещать Украину.