Киев счел возможным обмен американских наемников

"Мы работаем над этим. <...> Путь решения [вопроса] не является простым, но мы видим способ для решения. Это будет в той или иной степени связано с обменом пленными. У нас есть люди, <...> которых им [России] очень нужно вернуть. Но это также не произойдет через неделю или две. Это займет несколько месяцев", - утверждал он.