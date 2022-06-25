WSJ опровергла слова Байдена о «путинском росте цен»

The Wall Street Journal назвала утверждения президента США Джо Байдена о «путинском росте цен» трижды ложными. Об этом сообщает РИА Новости.

Обозреватель газеты The Wall Street Journal Холман Дженкин — младший отметил, что обвинения в адрес российского президента со стороны Белого дома выглядят нелепо.

Дженкин напомнил, что 55% нынешнего подорожания топлива в США пришлось на период с декабря по конец февраля - до начала спецоперации РФ и санкций.

«Постоянное упоминание Джо Байденом "путинского повышения цен" трижды ложно: оно в значительной степени неверно объясняет причину роста цен на газ, преувеличивает рычаги влияния Путина и преувеличивает мужество западного ответа», - пришел к выводу колумнист.

По его мнению, дело в другой, более глубокой проблеме. Она не связана с "трампизмом, байденизмом или каким-либо другим -измом".

«Природа западной политики изменилась в эпоху после холодной войны. Она подрывает собственную лучшую силу — способность рыночной экономики адаптироваться, внедрять инновации и справляться с ударами», — заявил автор.

В итоге американская экономика теперь предпочитает манипулировать законодательством и экономическими условиями, а не налаживать производство продукции.