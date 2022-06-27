Лондон поможет Киеву восстановить железные дороги

Правительство Великобритании в скором времени направит до 10 миллионов фунтов стерлингов на восстановление железных дорог на Украине с целью облегчить вывоз зерна из этой страны. Как говорится в заявлении, распространенном в воскресенье, 26 июня, канцелярией британского премьера Бориса Джонсона, островное государство намерено помешать России оказывать влияние на мировые цены на продовольствие.

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва Денис Гришкин / АГН Москва

— Соединенное Королевство вместе с партнерами составляет план преодоления российской блокады и будет вместе с Украиной работать над восстановлением железных дорог, — сообщили на Даунинг-стрит.

В канцелярии Джонсона отметили, что из-за продовольственного кризиса «47 млн человек по всему миру рискуют столкнуться с гуманитарной катастрофой» и голодом, а уже в следующем месяце ситуация грозит ухудшиться кардинальным образом.

В обращении к остальным лидерам стран «Большой семерки», собравшимся в Баварии, политик намерен подчеркнуть, что ситуация требует слаженных международных усилий. Он призвал мировых лидеров объединиться для помощи Киеву, пишет ТАСС.