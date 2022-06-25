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30 минут назад

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что провел обнадеживающий телефонный разговор с президентом Турции.

Майк Габриелян

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что провел обнадеживающий телефонный разговор с президентом Турции. Речь шла о заявках Финляндии и Швеции на членство в альянсе. Об этом Столтенберг написал в соцсетях.

Столтенберг провел обнадеживающий телефонный разговор с Эрдоганом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хорошая телефонная беседа с Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Турции, нашим ценным союзником. Обсуждали заявки Финляндии и Швеции», - заявил глава НАТО.

По его словам, политики договорились «продолжить переговоры в Брюсселе и Мадриде на следующей неделе».

Турция заблокировала процесс рассмотрения заявок Финляндии и Швеции на вступление в альянс. Анкара требует гарантий, что Стокгольм и Хельсинки не будут поддерживать представителей запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не получила документированных гарантий отказа Швеции и Финляндии от поддержки курдских политических организаций.

В мире,Йенс Столтенберг,Реджеп Эрдоган,Рабочая партия Курдистана,НАТО,
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