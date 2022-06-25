Столтенберг провел обнадеживающий телефонный разговор с Эрдоганом

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что провел обнадеживающий телефонный разговор с президентом Турции. Речь шла о заявках Финляндии и Швеции на членство в альянсе. Об этом Столтенберг написал в соцсетях.

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«Хорошая телефонная беседа с Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Турции, нашим ценным союзником. Обсуждали заявки Финляндии и Швеции», - заявил глава НАТО.

По его словам, политики договорились «продолжить переговоры в Брюсселе и Мадриде на следующей неделе».

Турция заблокировала процесс рассмотрения заявок Финляндии и Швеции на вступление в альянс. Анкара требует гарантий, что Стокгольм и Хельсинки не будут поддерживать представителей запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.