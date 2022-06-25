Бойцы ВСУ выдали военную тайну, сняв видео о своей передислокации

«Сейчас приходит инсайдерская информация о том, что якобы Зеленский дал команду снять со всех фронтов, направлений максимальное количество резервов и вооруженных сил — это с Одессы, белорусского направления — с Чернигова, с Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Киевской областей и отправить все эти резервы на выручку Лисичанска и Северодонецка, подкрепить Краматорск со Славянском», — сказал представитель ведомства.