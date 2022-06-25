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9 минут назад

Военнослужащие ВСУ выдали военную тайну, рассказав о своей передислокации

Газета.Ruиещё 1

Военные ВСУ записали видеоролик своего перемещения, рассказав, что направляются из Лисичанска в Славянск, видео опубликовано в Telegram-канале «Милитарист».

Бойцы ВСУ выдали военную тайну, сняв видео о своей передислокации
Фото: 

«Тиктокеры ВСУ выдали военную тайну, сообщив о переброске войск из Лисичанска в Славянск, а заодно невольно продемонстрировали снятые с легкового автомобиля покрышки»,— говорится в сообщении канала.

Ранее помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что ВСУ, по предварительным данным, могут начать передислокацию и направить все имеющиеся резервы на разных направлениях на выручку своим на территории Лисичанска и Северодонецка в ЛНР.

«Сейчас приходит инсайдерская информация о том, что якобы Зеленский дал команду снять со всех фронтов, направлений максимальное количество резервов и вооруженных сил — это с Одессы, белорусского направления — с Чернигова, с Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Киевской областей и отправить все эти резервы на выручку Лисичанска и Северодонецка, подкрепить Краматорск со Славянском», — сказал представитель ведомства.

Накануне первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что в Донецкой народной республике началась активизация боевых действий в районах городов Авдеевка и Угледар. По его словам, на горловском направлении идут самые активные и ожесточенные бои. Кроме того, Безсонов добавил, что такие же боевые действия проходят и в районах Красного Лимана и Славянска.

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