Борис Джонсон озвучил условия для своей отставки

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что уйдет в отставку, когда Лондон перестанет поддерживать киевские власти из-за экономического кризиса. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он оставит кресло, если придется «бросить Украину» из-за слишком сложной ситуации. Это произойдет, когда цена поддержки Киева станет «слишком высока с точки зрения инфляции и урона британской экономике»

«Я бы посчитал, что я уступил спор, и я бы ушел», - заявил Джонсон.

При этом британский премьер подчеркнул, что пока не видит предпосылок для такого развития событий.

Разговоры об отставке Джонсона возобновились в Британии с новой силой на фоне поражения правящей Консервативной партии на довыборах в Палату общин. Они состоялись 23 июня в двух избирательных округах Англии