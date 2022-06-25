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42 минуты назад

Джонсон заявил, что уйдет в отставку, когда Лондон перестанет поддерживать киевские власти

Майк Габриелян

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что уйдет в отставку, когда Лондон перестанет поддерживать киевские власти из-за экономического кризиса. Об этом сообщает ТАСС.

Борис Джонсон озвучил условия для своей отставки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, он оставит кресло, если придется «бросить Украину» из-за слишком сложной ситуации. Это произойдет, когда цена поддержки Киева станет «слишком высока с точки зрения инфляции и урона британской экономике»

«Я бы посчитал, что я уступил спор, и я бы ушел», - заявил Джонсон.

При этом британский премьер подчеркнул, что пока не видит предпосылок для такого развития событий.

Разговоры об отставке Джонсона возобновились в Британии с новой силой на фоне поражения правящей Консервативной партии на довыборах в Палату общин. Они состоялись 23 июня в двух избирательных округах Англии

Ранее Джонсон посетил Киев и заявил, что во всем мире наблюдается «небольшая усталость от темы Украины».

В мире,Борис Джонсон,Консервативная партия,Парламент Великобритании,
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