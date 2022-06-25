Министр финансов Украины заявил о получении грант в 1 миллиард евро

Украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что Киев получит грант в 1 миллиард евро на «приоритетные расходы» от Германии. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Украина получит от Германии грант в 1 миллиард евро для финансирования приоритетных расходов государства», - написал Марченко в соцсетях.

По его утверждению, соглашение с правительством ФРГ «о получении грантового финансирования» было подписано вчера.