«Пришло время признать, что украинцам нужна помощь, чтобы изменить ход событий в Донбассе, в Северодонецке, а затем в районе сухопутного моста на юге. <...> сейчас не время соглашаться и подталкивать украинцев на «плохой мир», ради которого им предлагается отказаться от части своей территории в обмен на прекращение огня», — заявил Джонсон.