Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил членов G-7 и союзников по НАТО, что они не должны подталкивать Украину к мирному соглашению на невыгодных для нее условиях, поскольку это может обернуться «катастрофой» для мировой экономики. Его слова приводит Politico.
«Пришло время признать, что украинцам нужна помощь, чтобы изменить ход событий в Донбассе, в Северодонецке, а затем в районе сухопутного моста на юге. <...> сейчас не время соглашаться и подталкивать украинцев на «плохой мир», ради которого им предлагается отказаться от части своей территории в обмен на прекращение огня», — заявил Джонсон.
Опасения британского премьера связаны с тем, что, заполучив новые территории, Россия якобы может в значительной степени ограничить поставки украинского зерна в наиболее нуждающиеся страны.
«Некоторые из беднейших стран мира абсолютно зависят от поставок зерна из Украины», — отметил Джонсон.
Автор статьи, опубликованной в газете Express, ранее выразил мнение, что Лондон может «объявить войну» России в случае, если осужденные в Донецкой народной республике британские наемники Шон Пиннер и Эйден Аслина будут казнены.