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51 минуту назад

Джонсон заявил, что победа Путина на Украине обернется экономической катастрофой

Газета.Ru

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил членов G-7 и союзников по НАТО, что они не должны подталкивать Украину к мирному соглашению на невыгодных для нее условиях, поскольку это может обернуться «катастрофой» для мировой экономики. Его слова приводит Politico.

«Пришло время признать, что украинцам нужна помощь, чтобы изменить ход событий в Донбассе, в Северодонецке, а затем в районе сухопутного моста на юге. <...> сейчас не время соглашаться и подталкивать украинцев на «плохой мир», ради которого им предлагается отказаться от части своей территории в обмен на прекращение огня», — заявил Джонсон.

Опасения британского премьера связаны с тем, что, заполучив новые территории, Россия якобы может в значительной степени ограничить поставки украинского зерна в наиболее нуждающиеся страны.

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«Некоторые из беднейших стран мира абсолютно зависят от поставок зерна из Украины», — отметил Джонсон.

Автор статьи, опубликованной в газете Express, ранее выразил мнение, что Лондон может «объявить войну» России в случае, если осужденные в Донецкой народной республике британские наемники Шон Пиннер и Эйден Аслина будут казнены.

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