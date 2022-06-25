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27 минут назад

Во Франции отреагировали на данные о захвате Россией САУ Caesar

Илья Родин

Главный штаб ВС Франции назвал «ложными» сообщения в СМИ и сетях о том, что российские военные захватили французские САУ Caesar на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Эта информация является ложной. Мы ее категорически отвергаем», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что вопрос о том, действительно ли современные самоходные артиллерийские установки попали в руки ВС РФ, французские военные «обсудили с нашим украинским партнером».

На Украину прибыли ракетные комплексы HIMARS

Агентство напомнило, что представители российского концерна «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» оставили комментарии под постом о Caesar в Telegram-канале французского политика Режиса Кастельно.

Они попросили его поблагодарить главу Франции Эммануэля Макрона за «поставленные» установки, подчеркнув при этом, что САУ пригодятся «в хозяйстве».

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