Во Франции отреагировали на данные о захвате Россией САУ Caesar

Главный штаб ВС Франции назвал «ложными» сообщения в СМИ и сетях о том, что российские военные захватили французские САУ Caesar на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Эта информация является ложной. Мы ее категорически отвергаем», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что вопрос о том, действительно ли современные самоходные артиллерийские установки попали в руки ВС РФ, французские военные «обсудили с нашим украинским партнером».

Агентство напомнило, что представители российского концерна «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» оставили комментарии под постом о Caesar в Telegram-канале французского политика Режиса Кастельно.