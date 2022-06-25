В Британии назвали возможную причину для объявления войны России

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8 минут назад

Британия может объявить войну РФ в случае казни английских наемников

Майк Габриелян

Журналист газеты Express заявил, что после казни британских наемников, осужденных в ДНР, Лондон может объявить России «войну».

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автор публикации утверждает, что казнь наемников станет «точкой невозврата». Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может пойти на крайние меры.

Например, россияне, проживающие в Англии, станут враждебными лицами и могут быть интернированы в специальные лагеря. Подобное происходило с японцами, оказавшимися в США во время Второй мировой войны.

В итоге ситуация «примет крайне опасный оборот. Если казни продолжатся, Лондон пойдет «ва-банк» и поднимет ставки, отправляя Киеву больше оружия и вводя «больше санкций». Возможно, будет поставлен «ударный самолет, о котором просил президент Зеленский».

Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики признал двух британцев и марокканца виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти и совершении преступления группой лиц.

Британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, которым 28 и 48 лет, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима приговорили к смертной казни.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что до 9 июля они могут обжаловать приговор и попросить о помиловании. Власти Британии отказались вести переговоры с властями ДНР.

В мире,Шон Пиннер,Денис Пушилин,Борис Джонсон,
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