Столтенберг: саммит НАТО согласует полный пакет помощи Украине

"Мадридский саммит является решающим и преобразующим для НАТО, - сказал он. - Это будет исторический саммит по многим причинам". "Это будет историческое событие прежде всего потому, что 30 союзников собираются в разгар крупнейшего кризиса безопасности в Европе с окончания Второй мировой войны", - отметил генсек альянса.

По его словам, в ходе саммита будет принято много важных решений. "Будет утверждена новая стратегическая концепция, которая является путеводителем для будущего нашего альянса, - пояснил Столтенберг. - Мы согласуем крупнейшее преобразование нашей коллективной обороны со времен окончания холодной войны, с увеличением [численности] войск, готовностью к быстрому реагированию и большим количеством оборудования наготове. И мы согласуем полный пакет помощи Украине".

"Мы также примем важные решения, связанные с южным [флангом], что особенно важно для Испании и других южных союзников, - уточнил генсек. - В центре внимания, конечно же, Россия и Украина, <...> но мы не должны забывать и о других угрозах, включая терроризм или нестабильность в Северной Африке и Сахеле". "Вот почему мы собираемся укрепить наши усилия по сотрудничеству со странами юга и согласовать новый пакет поддержки Мавритании, чтобы помочь в борьбе с терроризмом, пограничном контроле и укреплении ее обороны и безопасности, - сказал он. - Юг важен для нашей безопасности, и союзники по НАТО собираются больше участвовать в решении проблем нестабильности".