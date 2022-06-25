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1 час назад

Столтенберг заявил, что саммит НАТО согласует полный пакет помощи Украине

ТАССиещё 1

Государства - члены НАТО на саммите альянса в Мадриде согласуют полный пакет помощи Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в опубликованном в субботу интервью испанской газете El País.

Столтенберг: саммит НАТО согласует полный пакет помощи Украине
Фото: ТАССТАСС

"Мадридский саммит является решающим и преобразующим для НАТО, - сказал он. - Это будет исторический саммит по многим причинам". "Это будет историческое событие прежде всего потому, что 30 союзников собираются в разгар крупнейшего кризиса безопасности в Европе с окончания Второй мировой войны", - отметил генсек альянса.

По его словам, в ходе саммита будет принято много важных решений. "Будет утверждена новая стратегическая концепция, которая является путеводителем для будущего нашего альянса, - пояснил Столтенберг. - Мы согласуем крупнейшее преобразование нашей коллективной обороны со времен окончания холодной войны, с увеличением [численности] войск, готовностью к быстрому реагированию и большим количеством оборудования наготове. И мы согласуем полный пакет помощи Украине".

"Мы также примем важные решения, связанные с южным [флангом], что особенно важно для Испании и других южных союзников, - уточнил генсек. - В центре внимания, конечно же, Россия и Украина, <...> но мы не должны забывать и о других угрозах, включая терроризм или нестабильность в Северной Африке и Сахеле". "Вот почему мы собираемся укрепить наши усилия по сотрудничеству со странами юга и согласовать новый пакет поддержки Мавритании, чтобы помочь в борьбе с терроризмом, пограничном контроле и укреплении ее обороны и безопасности, - сказал он. - Юг важен для нашей безопасности, и союзники по НАТО собираются больше участвовать в решении проблем нестабильности".

Встреча НАТО на уровне глав государств и правительств состоится 28-30 июня в испанской столице. Ее участники примут новую стратегическую концепцию, рассмотрят вопросы укрепления альянса и последствия глобального изменения климата для сферы безопасности.

В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,
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