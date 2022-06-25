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12 минут назад

В Узбекистане предложили запретить смертную казнь

Lenta.ru

В Узбекистане предложили запретить смертную казнь. Соответствующий пункт внесен в проект закона об изменениях и дополнениях в конституцию республики, опубликованный в парламентской газете «Народное слово» в субботу, 25 июня.

В Узбекистане предложили запретить смертную казнь
Фото: ТАССТАСС

«В Республике Узбекистан смертная казнь запрещена», — говорится в тексте проекта.

Статья 24 конституции Узбекистана предусматривает, что право на жизнь является неотъемлемым правом каждого человека и охраняется законно. Смертная казнь как высшая мера наказания отменена в стране с 1 января 2008 года.

Кроме того, в основной закон страны предлагается внести пункт о том, что «лицу при задержании должны быть разъяснены на понятном ему языке его права и основания задержания», а также ограничить срок задержания граждан правоохранительными органами 48 часами.

Ранее сообщалось, что в проект закона об изменениях и дополнениях в конституцию Узбекистана внесен пункт о продлении срока полномочий президента с пяти до семи лет.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев анонсировал обновление конституции страны в декабре 2021 года. Глава государства считает, что документ необходимо «гармонизировать» с современными реалиями узбекского общества и сутью проводимых в стране реформ. Обновление конституции Узбекистана произойдет через всенародный референдум, которому будет предшествовать всенародное обсуждение проекта, оно продлится по 4 июля включительно.

В мире,Шавкат Мирзиеев,
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