В Бельгии пожаловались на украинских беженцев

Граждане Бельгии сталкиваются со случаями пьянства и проявлением неуважения со стороны беженцев из Украины, сообщает телеканал RTBF.

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Несколько фламандских муниципалитетов забили тревогу из-за того, что все больше местных жителей, которые в свое время приютили украинских беженцев, просят найти для них других арендодателей.

Отчасти данная ситуация связана с приходом лета, так как многие жители, планирующие отпуск, не хотят оставлять свои дома в распоряжении беженцев. По этой причине Союз фламандских городов и муниципалитетов призвал федеральные власти страны действовать, иначе часть украинцев, по их мнению, «может оказаться на улице».

«Есть также истории о разногласиях или даже о необходимости наладить свою личную жизнь. Мэр Везембек-Оппема заходит так далеко, что говорит о некоторых скверных поступках. Фредерик Пети упоминает, среди прочего, случаи пьянства или отсутствие уважения и вежливости», — сообщает телеканал.

При этом фламандские семьи обязались предоставить украинцам кров максимум на три месяца, однако данный срок уже истек. Кроме того, муниципалитеты считают, что уже сделали все возможное, самостоятельно организовав пункты приема беженцев, но их возможности остаются ограниченными.