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52 минуты назад

В США пожаловались на «разочарование и боль» от антироссийских санкций

Lenta.ruиещё 1

США и Европа не ожидали такого экономического давления, с которым они столкнулись после введения санкций против России. Об этом говорится в статье The New York Times (NYT) «Альянс во главе с США сталкивается с разочарованием и болью из-за санкций против России».

В США пожаловались на «разочарование и боль» от антироссийских санкций
Фото: ТАССТАСС

На Западе после отказа или заявленного сокращения импорта российской нефти резко поднялись цены на энергоносители. По данным издания, российская сторона в условиях санкционного давления лишь увеличивает свои доходы от продажи нефти и газа. Экономика западных государств более уязвима, чем предполагали их правительства, пишет NYT.

Также прогнозируется, что Республиканская партия США на промежуточных выборах в конгресс «извлечет выгоду» из растущей стоимости жизни.

Ранее Госдепартамент заявил о планах сохранять давление на Россию. Представитель ведомства Нед Прайс отметил, что ограничения против страны будут действовать до завершения спецоперации на Украине.

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